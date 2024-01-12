Левон LEVON ԼԵՎՈՆ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левон LEVON ԼԵՎՈՆ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нерсес NERSES ՆԵՐՍԵՍ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рач HRACH ՀՐԱՉ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагинак VAJINAK ՎԱՂԻՆԱԿ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна ANNA ԱՆՆԱ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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