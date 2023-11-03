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Путилов Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Путилов Иван Исмаилов

Мать: Путилова Сосанна Дмитриева

Бракосочетание
13.01.1906

Жена: Путилова Марфа Алексеева

м. 18 ж. 19 п. ганькино
Рождение ребёнка
12.08.1907

Сын: Путилов Александр Петров

Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Путилов Тихон Петров

Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
Около ?.11.1911

Сын: Путилов Филип Петров

Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
23.10.1912

Сын: Путилов Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
17.09.1918

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева

Смерть
Неизвестно
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