Путилов Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Путилов Иван Исмаилов
Бракосочетание
13.01.1906
Жена: Путилова Марфа Алексеева
м. 18 ж. 19 п. ганькино
Рождение ребёнка
12.08.1907
Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
13.08.1908
Сын: Путилов Тихон Петров
Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
Около ?.11.1911
Сын: Путилов Филип Петров
Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
23.10.1912
Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
17.09.1918
Дочь: Надежда Петрова
Мать ребёнка: Путилова Марфа Алексеева
Смерть
Неизвестно