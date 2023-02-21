Тимофеева (лямина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (лямина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лямина Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1981

Дочь: Литвинова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
14.05.1983

Сын: Тимофеев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Владимир Юрьевич

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