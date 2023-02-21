Тимофеева (лямина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лямина Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1981
Дочь: Литвинова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
14.05.1983
Сын: Тимофеев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно