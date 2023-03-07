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Ашихмин Михаил Егоров

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Место рождения

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Ашихмин Егор Тимофеев

Мать: Ашихмина Анна Сергеева

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Ашихмин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Савельева

поч. Ершев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ашихмин Фадей Михайлов

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Савельева

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Анна Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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