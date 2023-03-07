Ашихмин Михаил Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Ашихмин Егор Тимофеев
Мать: Ашихмина Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Ашихмина Анна Савельева
поч. Ершев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Ашихмина Анна Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Анна Савельева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790