Плуталова (Догадина) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плуталова (Догадина) Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Догадин Василий Григорьевич

Мать: Догадина Ефимия Константиновна

Рождение ребёнка
10.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плуталов Федор Андриянович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плуталов Федор Андриянович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плуталов Федор Андриянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плуталов Валентин Федорович

Отец ребёнка: Плуталов Федор Андриянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плуталов Федор Андриянович

Смерть
Неизвестно
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