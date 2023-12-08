Плуталова (Догадина) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1927
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плуталов Валентин Федорович
Отец ребёнка: Плуталов Федор Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно