Хорошилова (Щербакова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Иван Денисович
Рождение ребёнка
08.06.1955
Дочь: Гусвицкая Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Хорошилов Иван Николаевич
Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конак Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошилов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугакова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошилов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно