Хорошилова (Щербакова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошилова (Щербакова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Иван Денисович

Мать: Щербакова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
08.06.1955

Дочь: Гусвицкая Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Хорошилов Иван Николаевич

Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конак Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошилов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугакова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошилов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошилов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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