Ступина (Копина) Евгения (Евлампия) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти17.02.1906
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Копин Алексей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1864
Рождение ребёнка
27.10.1864
Сын: Ступин Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1868
Дочь: Курицына (Ступина) Анна Аркадьевна
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ступина Александра Аркадьевна
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1881
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Смерть
17.02.1906