Ступина (Копина) Евгения (Евлампия) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Копина) Евгения (Евлампия) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

17.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Копин Алексей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1864

Муж: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1864

Сын: Ступин Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.12.1868

Дочь: Курицына (Ступина) Анна Аркадьевна

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ступина Александра Аркадьевна

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1881

Сын: Ступин Петр Аркадьевич

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.02.1906
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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