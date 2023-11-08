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Сайдиахметов Динар Садикьянович
Сайдиахметов Динар Садикьянович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сайдиахметов Садикьян Сайдахматович
1931 г.р.
Мать
Сайдиахметова Клара Канафиевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сайдиахметов Садикьян Сайдахматович
Мать:
Сайдиахметова Клара Канафиевна
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