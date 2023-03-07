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Бобровская Екатерина Павловна

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Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.11.1912

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912

Отец: Бобровский Павел Федорович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Никушин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Никушин Дмитрий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.08.1942

Сын: Никушин-Махатырев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Никушин Дмитрий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Никушина Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Никушин Дмитрий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никушин Дмитрий Андреевич

Смерть
Около 1983
Москва, город федерального значения Москва
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