Бобровская Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения20.11.1912
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912
Отец: Бобровский Павел Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Никушин Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Никушин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1942
Сын: Никушин-Махатырев Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Никушин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Никушина Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Никушин Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1983