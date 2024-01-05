Уманец Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.2002
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.2010
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности