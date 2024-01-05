Уманец Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУманец Наталья Викторовна

Уманец Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.2002

Сын: Уманец Мирослав Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.2010

Сын: Уманец Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close