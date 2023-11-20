Мостовицкий Самсонко Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовицкий Самсонко Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1628

Пол

Мужской

Отец

1608 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1628

Отец: Мостовицкий Стенька Тихонов

Мать: не указана

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