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Мостовицкий Самсонко Степанов
Мостовицкий Самсонко Степанов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1628
Пол
Мужской
Отец
Мостовицкий Стенька Тихонов
1608 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1628
Отец:
Мостовицкий Стенька Тихонов
Мать: не указана
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