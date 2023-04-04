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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Михин Кондрат Григорьевич
Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1869
Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Михин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович