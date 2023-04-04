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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Михин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Михин Кондрат Григорьевич

Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1869

Сын: Михин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Михин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Михин Григорий Иванович

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