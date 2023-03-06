Кравченко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1928
Дата смерти11.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Рождение ребёнка
19.08.1954
Сын: Кравченко Александр Иванович
Мать ребёнка: Кравченко Екатерина Павловна
город Ташкент
Рождение ребёнка
16.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко Екатерина Павловна
город Ташкент
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
11.03.1992
город Ташкент