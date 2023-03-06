Кравченко Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

11.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: Кравченко Василий Алексеевич

Мать: Кравченко Анна (Ганна) Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1954

Сын: Кравченко Александр Иванович

Мать ребёнка: Кравченко Екатерина Павловна

город Ташкент
Рождение ребёнка
16.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Екатерина Павловна

город Ташкент
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
11.03.1992
город Ташкент
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