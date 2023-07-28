Кулина (Кулина) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулина (Кулина) Анисия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1877

Муж: Кулин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1879

Сын: Кулин Сергей Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кулина Ольга Гаврииловна

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Кулин Дмитрий Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Кулин Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1889

Сын: Кулин Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Кулин Яков Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1893

Сын: Кулин Семён Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1894

Дочь: Александра Гаврииловна

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1895

Сын: Кулин Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1897

Сын: Кулин Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно