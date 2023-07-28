Кулина (Кулина) Анисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1877
Рождение ребёнка
30.09.1879
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кулина Ольга Гаврииловна
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1884
Сын: Кулин Дмитрий Гавриилович
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1887
Сын: Кулин Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1889
Сын: Кулин Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1890
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1893
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1894
Дочь: Александра Гаврииловна
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1895
Сын: Кулин Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1897
Отец ребёнка: Кулин Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно