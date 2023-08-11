Арбузова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрбузова Елена Владимировна

Арбузова Елена Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1993

Сын: Арбузов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close