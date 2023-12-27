Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1907
Сын: Николай Александров
Отец ребёнка: Александр Михайлов
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Михайлов
Рождение ребёнка
04.05.1912
Сын: Николай Александров
Отец ребёнка: Александр Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Михайлов
Смерть
Неизвестно