Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Николай Александров

Отец ребёнка: Александр Михайлов

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Михайлов

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1912

Сын: Николай Александров

Отец ребёнка: Александр Михайлов

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Михайлов

Смерть
Неизвестно
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