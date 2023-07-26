Корнил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Николай Осипович

Мать: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евгения Корниловна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Осипов?лаврентьев? Сергей Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1861

Сын: Василий Корнилович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лаврентьев Василий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1864

Сын: Дмитрий Корнилович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1867

Дочь: Дарья Корниловна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Осипов Андрей Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подвопросом Анна Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно