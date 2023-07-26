Корнил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Николай Осипович
Мать: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евгения Корниловна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Осипов?лаврентьев? Сергей Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1861
Сын: Василий Корнилович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лаврентьев Василий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1864
Сын: Дмитрий Корнилович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1867
Дочь: Дарья Корниловна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подвопросом Анна Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно