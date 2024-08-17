Перелыгина Ефросинья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1850г ей 21г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Перелыгин Александр Яковлев
Отец ребёнка: Перелыгин Яков Никитин
Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
В 1858г ему полгода
Смерть
После 1858 ст.