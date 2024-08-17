Перелыгина Ефросинья Савельева Около 1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Перелыгина Ефросинья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1850г ей 21г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перелыгин Яков Никитин

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Перелыгин Александр Яковлев

Отец ребёнка: Перелыгин Яков Никитин

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
В 1858г ему полгода
Смерть
После 1858 ст.

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