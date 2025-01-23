Залецило Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залецило (Павлова) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
09.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залецило (Павлова) Ольга Сергеевна