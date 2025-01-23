Залецило Максим 14.12.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗалецило Максим

Залецило Максим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залецило (Павлова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
04.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залецило (Павлова) Ольга Сергеевна

Луховицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залецило (Павлова) Ольга Сергеевна

Луховицы, Луховицы, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.