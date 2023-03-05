Колоникина (Пчельникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоникина (Пчельникова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Колоникин Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колоникина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Колоникин Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Колоникин Андрей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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