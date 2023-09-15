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Синицин Василий Максимов

Место рождения

Тетерино, Можайский, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетерино, Можайский, Московская область
Бракосочетание
03.11.1863

Жена: Синицина Евдокия Васильева

Поручители жениха д. В. Тетерино крестьянин Константин Максимов д. Игумново крестьянин Иван Ивано Чураков Поручители невесты д. Тихоново кр-не Иван Андреев и Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно
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