Синицин Василий Максимов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1863
Поручители жениха д. В. Тетерино крестьянин Константин Максимов д. Игумново крестьянин Иван Ивано Чураков Поручители невесты д. Тихоново кр-не Иван Андреев и Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно