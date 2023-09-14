Ракитина (Сулимова) Афимия Филиппова
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения07.07.1822
Дата смерти16.02.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1822
Отец: Сулимов Филипп Андреев
г. Белорецк
1817 г - дата рождения соглано записи о смерти в МК 1907 в возрасте 90 лет в МК 1841 на момент брака указано 18 лет
Крещение
09.07.1822
г. Белорецк
Бракосочетание
20.01.1841
г. Белорецк
Рождение ребёнка
05.09.1842
Отец ребёнка: Ракитин Афонасий Гаврилов
г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Матрёна Григорьева Боброва
Смерть
16.02.1907
г. Белорецк
Причина смерти: Natural | Старость
Похороны
17.02.1907
г. Белорецк