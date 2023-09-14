Ракитина (Сулимова) Афимия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина (Сулимова) Афимия Филиппова

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

07.07.1822

Дата смерти

16.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1822

Отец: Сулимов Филипп Андреев

Мать: Сулимова Матрёна Данилова

г. Белорецк
1817 г - дата рождения соглано записи о смерти в МК 1907 в возрасте 90 лет в МК 1841 на момент брака указано 18 лет
Крещение
09.07.1822
г. Белорецк
Бракосочетание
20.01.1841

Муж: Ракитин Афонасий Гаврилов

г. Белорецк
Рождение ребёнка
05.09.1842

Сын: Ракитин Михаил Афанасьев

Отец ребёнка: Ракитин Афонасий Гаврилов

г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Матрёна Григорьева Боброва
Смерть
16.02.1907
г. Белорецк
Причина смерти: Natural | Старость
Похороны
17.02.1907
г. Белорецк
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