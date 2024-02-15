Манеев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манеев Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манеев Виктор Иванович

Мать: Манеева (Охотникова) Феоктиста Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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