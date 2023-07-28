Анциферов Сергей Модестович
Место рождения
Дата рождения19.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1954
Бракосочетание
14.01.1977
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.08.1977
Дочь: Денеко Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Анциферова Елена Алексеевна
Лесной Городок, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Редькина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Анциферова Елена Алексеевна
Домна, Читинский муниципальный район, Забайкальский край