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Анциферов Сергей Модестович

Место рождения

Домно-Ключи, Читинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1954

Отец: Анциферов Модест Иванович

Мать: Федотова Вера Александровна

Домно-Ключи, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
14.01.1977

Жена: Анциферова Елена Алексеевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.08.1977

Дочь: Денеко Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Анциферова Елена Алексеевна

Лесной Городок, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Редькина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Анциферова Елена Алексеевна

Домна, Читинский муниципальный район, Забайкальский край