Тепляков Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Тепляков Прокопий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Теплякова Евдокия
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тепляков Василий Иванович
Мать ребёнка: Теплякова Евдокия
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Теплякова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Тепляков Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Теплякова Евдокия
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теплякова Евдокия
Смерть
Неизвестно