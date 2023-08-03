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Тепляков Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Тепляков Прокопий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Тепляков Федор Иванович

Мать ребёнка: Теплякова Евдокия

Рождение ребёнка
1803

Сын: Тепляков Василий Иванович

Мать ребёнка: Теплякова Евдокия

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Теплякова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Тепляков Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Теплякова Евдокия

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплякова Евдокия

Смерть
Неизвестно