Киреев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Павел Сергеевич

Мать: Киреева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
08.06.1961

Сын: Киреев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Киреева Ирина

Рождение ребёнка
15.05.1964

Дочь: Королева Людмила

Мать ребёнка: Киреева Ирина

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Ирина

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