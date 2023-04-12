Киреев Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
08.06.1961
Сын: Киреев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Киреева Ирина
Рождение ребёнка
15.05.1964
Дочь: Королева Людмила
Мать ребёнка: Киреева Ирина
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Ирина