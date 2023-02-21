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Лютивинская Елена Владимировна

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Место рождения

Город Вышний Волочек

Дата рождения

25.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1957

Отец: Лютивинский Владимир Александрович

Мать: Лютивинская Маргарита Ивановна

Город Вышний Волочек
Бракосочетание
01.03.1985

Муж: Костылев Виктор Михайлович

Бракосочетание
01.03.1985

Муж: не указан

Город челябинск
Рождение ребёнка
31.03.1987

Сын: Лютивинский Алексей Викторович

Отец ребёнка: Костылев Виктор Михайлович

Город Челябинск
Место жительства
Неизвестно
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