Лютивинская Елена Владимировна
Место рожденияГород Вышний Волочек
Дата рождения25.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1957
Город Вышний Волочек
Бракосочетание
01.03.1985
Бракосочетание
01.03.1985
Муж: не указан
Город челябинск
Рождение ребёнка
31.03.1987
Сын: Лютивинский Алексей Викторович
Отец ребёнка: Костылев Виктор Михайлович
Город Челябинск
Место жительства
Неизвестно