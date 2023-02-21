Платов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1926
Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна
Березово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платова Просковья Павловна
Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платов Егор Павлович
Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно