Платов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1926

Сын: Платов Василий Павлович

Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна

Березово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платова Просковья Павловна

Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платов Егор Павлович

Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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