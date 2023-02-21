Ирина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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