Ананьев Ананий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьева Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно