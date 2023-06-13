Ананьев Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Ананий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьева Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно