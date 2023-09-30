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Безбардис Максимилиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Безбардис Максимилиан

Мать: Безбардис Мария

Смерть
1941
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