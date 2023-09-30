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Безбардис Максимилиан
Безбардис Максимилиан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Безбардис Максимилиан
1908 г.р.
Мать
Безбардис (Кулешова) Мария
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Безбардис Максимилиан
Мать:
Безбардис Мария
Смерть
1941
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