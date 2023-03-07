Оборин Алексей Ипполитович
Место рождения
Дата рождения10.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1882
Отец: Оборин Ипполит
Мать: Оборина Татьяна
Бракосочетание
28.10.1906
Жена: Аборина Матрена Минова
Рождение ребёнка
02.09.1907
Мать ребёнка: Аборина Матрена Минова
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Аборина Матрена Минова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Аборин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Аборина Матрена Минова
Смерть
Неизвестно