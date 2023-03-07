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Оборин Алексей Ипполитович

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Место рождения

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1882

Отец: Оборин Ипполит

Мать: Оборина Татьяна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1906

Жена: Аборина Матрена Минова

Рождение ребёнка
02.09.1907

Сын: Аборин Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Аборина Матрена Минова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Аборин Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Аборина Матрена Минова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Аборин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Аборина Матрена Минова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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