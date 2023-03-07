Суднева Катерина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднева Катерина Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Суднев Ефрем Дементьев

Отец ребёнка: Суднев Демьян Федоров

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Суднев Иван Дементьев

Отец ребёнка: Суднев Демьян Федоров

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина Дементьева

Отец ребёнка: Суднев Демьян Федоров

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднев Демьян Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1783
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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