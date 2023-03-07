Суднева Катерина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Суднев Демьян Федоров
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Суднев Демьян Федоров
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина Дементьева
Отец ребёнка: Суднев Демьян Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783