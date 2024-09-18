Сурина Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Афанасий Фёдорович

Восприемник
07.07.1802 ст.
Серпухов, Серпухов, Московская область
деревни Гавшина у крестьянина Дмитрия Ивановича Соломатина родилась дочь Ольга; крещена того же числа; - восприемники были той же деревни крестьянин Алексей Алексеевич Гомзиков и крестьянина Афанас... Показать все

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