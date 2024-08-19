Ričiks Apolonija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ričiks Antons
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ričiks Jānis
Отец ребёнка: Ričiks Antons
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Ričiks Staņislavs
Отец ребёнка: Ričiks Antons
Рождение ребёнка
Около 15.08.1931
Сын: Ričiks Vladislavs
Отец ребёнка: Ričiks Antons