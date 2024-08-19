Ričiks Apolonija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ričiks Apolonija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Около 1900 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1931 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ričiks Antons

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ričiks Jānis

Отец ребёнка: Ričiks Antons

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ričiks Staņislavs

Отец ребёнка: Ričiks Antons

Рождение ребёнка
Около 15.08.1931

Сын: Ričiks Vladislavs

Отец ребёнка: Ričiks Antons

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