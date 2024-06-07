Бурый Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБурый Григорий

Бурый Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурый Геннадий

Мать ребёнка: Бурая (Грикень) Галина Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурый Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Бурая (Грикень) Галина Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурая (Грикень) Галина Францевна

Смерть
Неизвестно

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