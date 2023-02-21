Чередов Родион Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Афимья Родионова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Федосья Родионова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Афимья Родионова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Аграфена Родионова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область