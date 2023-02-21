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Чередов Родион Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Чередов Иван Борисов

Мать: Чередова Василиса Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Афимья Родионова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чередов Савелий Родионов

Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Федосья Родионова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Афимья Родионова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чередов Никита Родионов

Мать ребёнка: Чередова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чередов Семён Родионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Аграфена Родионова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Данилова

Смерть
1790
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
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