Сибирский (Гаврилов) Василиск (Василий) Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти10.01.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1788 по 1799
остров Коневец, Ладожское озеро
Место жительства
С 1822 по 1825
Смерть
10.01.1825