Сибирский (Гаврилов) Василиск (Василий) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирский (Гаврилов) Василиск (Василий) Гаврилович

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Место рождения

Большие Иванищи, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

10.01.1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Иванищи, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1788 по 1799
остров Коневец, Ладожское озеро
Место жительства
С 1822 по 1825
Туринск, Туринский, Свердловская область
Смерть
10.01.1825
Туринск, Туринский, Свердловская область
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