Ипатков Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатков Степан Федорович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.01.1942
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская область
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ипаткова Александра Кузьминична

Смерть
?.06.1942
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