Ипатков Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.01.1942
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская область
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942