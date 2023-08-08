Берендеев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берендеев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1991

Сын: Берендеев Максим Петрович

Мать ребёнка: Берендеева Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
12.04.1994

Дочь: Берендеева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Берендеева Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берендеева Любовь Алексеевна

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