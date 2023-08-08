Берендеев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1991
Сын: Берендеев Максим Петрович
Мать ребёнка: Берендеева Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
12.04.1994
Дочь: Берендеева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Берендеева Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно