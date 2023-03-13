Анзельм Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнзельм Давид

Анзельм Давид

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анзельм Валерий Давидович

Мать ребёнка: Анзельм Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анзельм Александр Давидович

Мать ребёнка: Анзельм Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анзельм Виктор Давыдович

Мать ребёнка: Анзельм Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анзельм Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close