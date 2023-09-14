Мальцева Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1973

Отец: не указан

Мать: Красноперова Вера

Рождение ребёнка
22.01.1999

Дочь: Устюжанина Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Мальцев Максим Александрович

Рождение ребёнка
02.05.2000

Сын: Мальцев Егор Максимович

Отец ребёнка: Мальцев Максим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кряжева Александра

Отец ребёнка: не указан

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