Мальцева Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1973
Отец: не указан
Мать: Красноперова Вера
Рождение ребёнка
22.01.1999
Дочь: Устюжанина Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Мальцев Максим Александрович
Рождение ребёнка
02.05.2000
Отец ребёнка: Мальцев Максим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кряжева Александра
Отец ребёнка: не указан