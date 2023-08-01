Старикова (Аксенова) Прасковья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Карп Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Стариков Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Стариков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
27.09.1901
Дочь: Харитина Андреевна
Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
29.12.1903
Дочь: Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно