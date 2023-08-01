Старикова (Аксенова) Прасковья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Аксенова) Прасковья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Карп Исаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Стариков Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич

Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Стариков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич

Рождение ребёнка
27.09.1901

Дочь: Харитина Андреевна

Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич

Рождение ребёнка
29.12.1903

Дочь: Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Стариков Андрей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Андрей Никитич

Смерть
Неизвестно