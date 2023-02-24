Коноплева (Михеева) Валентина Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1912
Дата смерти1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Михеев Василий Абрамович
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941
Сын: Коноплев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Коноплев Иван Никитич
Новомосковск
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коноплев Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988