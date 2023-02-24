Коноплева (Михеева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева (Михеева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Михеев Василий Абрамович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Коноплев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Коноплев Иван Никитич

Новомосковск
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коноплев Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Иван Никитич

Смерть
1988
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