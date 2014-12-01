Яговцев Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яговцев Тимофей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2014

Отец: Яговцев Андрей Сергеевич

Мать: Яговцева Анастасия Константиновна

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