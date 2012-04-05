Григорьева (Дейнеко) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1966
Дата смерти05.04.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1966
Рождение ребёнка
08.11.1987
Дочь: Григорьева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Григорьев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
28.11.1988
Сын: Григорьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.2012