Григорьева (Дейнеко) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Дейнеко) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1966

Дата смерти

05.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1966

Отец: Дейнеко Василий Феодосьевич

Мать: Дейнеко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1987

Дочь: Григорьева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Григорьев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
28.11.1988

Сын: Григорьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Александр Анатольевич

Смерть
05.04.2012