Шишкин Кузьма Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Кузьма Елисеевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шишкин Елисей Иванович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 1855
Воинское звание: рекрут
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аграфена Кузьминична

Мать ребёнка: Шишкина Авдотья Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Авдотья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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