Шишкин Кузьма Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Шишкин Елисей Иванович
Мать: не указана
Военная служба
С 1855
Воинское звание: рекрут
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аграфена Кузьминична
Мать ребёнка: Шишкина Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Авдотья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно