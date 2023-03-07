Зубкова Агафья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Агафья Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Зубков Павел Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Титов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Зубков Иван Титов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Иван Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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