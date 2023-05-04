Редькин Елистрат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Редькин Реткин Иван Антипин
Мать: Редькина Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Редькин Андрей Елистратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Феодосья Елистратова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вера Елистратов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.04.1834
вдовый Елистрат Иванов вторым браким, Евфросинья первым браком
Рождение ребёнка
03.11.1834
Сын: Редькин Родион Елистратов
Мать ребёнка: Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева
Рождение ребёнка
25.12.1835
Дочь: Мелания Елистратова
Мать ребёнка: Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Елистратова
Мать ребёнка: Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева