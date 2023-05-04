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Редькин Елистрат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Редькин Реткин Иван Антипин

Мать: Редькина Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Редькин Андрей Елистратов

Мать ребёнка: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Редькин Демит Елистратов

Мать ребёнка: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Феодосья Елистратова

Мать ребёнка: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вера Елистратов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
23.04.1834

Жена: Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
вдовый Елистрат Иванов вторым браким, Евфросинья первым браком
Рождение ребёнка
03.11.1834

Сын: Редькин Родион Елистратов

Мать ребёнка: Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1835

Дочь: Мелания Елистратова

Мать ребёнка: Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Елистратова

Мать ребёнка: Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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