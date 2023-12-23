Мосалев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосалев Сергей Васильевич

Мосалев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мосалев Василий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1906

Дочь: Кокунова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мосалева Мария Трифоновна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосалева Мария Трифоновна

Смерть
1925
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close