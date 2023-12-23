Мосалев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1925
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мосалев Василий Павлович
Рождение ребёнка
12.06.1906
Дочь: Кокунова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мосалева Мария Трифоновна
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область